In der Vorsaison waren die Reds nur um einen Punkt an City gescheitert, und man will sich gar nicht Klopps Gemütslage vorstellen, wenn die diesjährige Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden wäre. Die Infektionszahlen waren hoch, die Politik, namentlich Premier Boris Johnson, träge, auch in der Liga gab es Covid-Fälle, etwa Chelseas Callum Hudson-Odoi oder Arsenal-Coach Mikel Arteta.