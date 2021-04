Eine andere Anekdote, die Seguin zum Besten gibt, zeigt, dass Krügel auch ein Meister der Motivation war. In der Europapokalsaison 1973/74, die dann mit dem Finalsieg endete, spielte der FCM zuerst im niederländischen Breda. Vor dem Spiel sagte Krügel seiner Mannschaft, dass das hier zwar das erste Spiel sei - aber das auch das letzte, das Finale, in den Niederlanden, in Rotterdam stattfinden würde. Und das würde der FCM gewinnen. "Von dem Zeitpunkt an haben wir alle daran geglaubt", sagt Seguin bei unserem Besuch in seinem Haus in Stendal.