Sanktionsforderung: FIFA untersucht Vorwürfe gegen Israel

Aussenansicht des Home of FIFA in Zürich.

Der FIFA-Rat, in dem auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf Mitglied ist, beschloss am Donnerstag auf seiner Sitzung in Zürich, die Disziplinarkommission mit der Untersuchung des von palästinensischer Seite erhobenen Diskriminierungsvorwurfes zu beauftragen.