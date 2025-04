Finale gegen Real: Flick greift mit Barca nach Pokal

Im Endspiel der Copa del Rey trifft Flicks Mannschaft am 26. April in Sevilla auf den Erzrivalen Real Madrid . Die Königlichen hatten ihrerseits am Dienstag auf dramatische Weise das Finale erreicht. Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel gab es ein 4:4 nach Verlängerung gegen Real Sociedad. Nationalspieler Antonio Rüdiger traf per Kopf in der 115. Minute zum Ausgleich.