Hansi Flick hat beim FC Bayern München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 - den will der Fußball-Lehrer aber nicht erfüllen. Am Saisonende will er seine Zelte in München abbrechen. Das kündigte der Trainer am Samstag nach dem 3:2 (3:1) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg in mehreren Interviews an. Dass Flick seinen Abschied plant, teilte er der Klubführung nach eigenen Angaben bereits nach dem Champions-League-Aus am Dienstag bei Paris Saint-Germain mit.