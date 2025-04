Florian Wirtz: Wohin führt der Weg des Ausnahme-Spielers?

Bayern, Real, City oder doch Leverkusen? Europas Top-Klubs wollen Florian Wirtz. Was sollte er tun, wo passt er am besten hin? Eine Analyse der Transferoptionen des deutschen Ausnahme-Fußballers.

Angeführt vom starken Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen den elften Pflichtspielsieg in Serie geholt. Im rheinischen Duell gegen Borussia Mönchengladbach gewann die Werkself 3:1.

Wirtz auf dem Bolzplatz groß geworden

TV-Übertragungen guckte die Familie im Vereinsheim. So konnte der kleine Florian, dessen erster Trainer Vater Hans war, die bei seinem Idol Lionel Messi gesehenen Tricks nebenan gleich selbst ausprobieren.

Stetige Weiterentwicklung in Leverkusen

Seitdem hat Wirtz in jeder Saison einen weiteren Schritt gemacht und ist neben Jamal Musiala das Gesicht der wiedererstarkten deutschen Nationalmannschaft.

Bayern, Real, City: Alle wollen Wirtz

"Unterschiedsspieler" nennt man Akteure wie Wirtz - und das sind seltene Exemplare. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Topklubs mit ihm beschäftigen. Und nicht wenige in Fußball-Deutschland diskutieren gerade, wo Wirtz in den kommenden Jahren am besten aufgehoben wäre.