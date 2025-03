Paulo Fonseca: Lyon-Trainer für neun Monate gesperrt

Olympique Lyons Trainer Paulo Fonseca (r.) steht Kopf an Kopf mit Schiedsrichter Benoit Millot.

Fonseca erst seit Ende Januar Trainer in Lyon

Der 52 Jahre alte Portugiese, der den Posten bei Lyon erst am 31. Januar antrat, wurde für sein Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter von der Disziplinarkommission der französischen Liga bis zum 30. November gesperrt.

Bis zum 15. September ist ihm zudem noch der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen untersagt. Die Strafe trete sofort in Kraft, hieß es in einer Mitteilung der Kommission.