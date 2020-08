Seine Chefs hoffen nun, den geeigneten Kandidaten gefunden zu haben um PSG wieder gefährlich zu werden. Durch den Dreijahres-Vertrag des Kroaten wäre sonst die nächste kostspielige Abfindung fällig. Zumindest das zurückliegende Wochenende gibt Anlass zur Hoffnung, dass es diesmal besser läuft: In Metz gelang dem AS Monaco ein 1:0-Sieg in der Ligue 1.