Das Klingelschild Beckenbauer gibt es nicht mehr, dafür eines mit der Aufschrift Kaiser. In seinem Geburtshaus in der Zugspitzstraße in München-Giesing ist es zu finden. Ein Zufall, dass hier jemand namens Kaiser wohnt. Kein Zufall, dass jeder sofort an Franz Beckenbauer denkt, der am Freitag 75 Jahre alt wird.