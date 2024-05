Fußball: Nürnberger Frauen stehen vor dem Abstieg

Cankaya: Der Verein wollte uns Equal Play, also dieselben Bedingungen wie bei den Männern, ermöglichen. Tatsächlich war das Stadion nicht immer von Vorteil, obwohl wir in der Zuschauertabelle im Mittelfeld lagen, was sich aber in so einem großen Stadion nicht bemerkbar macht. In der 2. Bundesliga werden wir wieder an den Valznerweiher gehen.