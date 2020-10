Bundestrainerin Gero Bisanz und seine Nachfolgerin Tina Theune leisteten für das Frauen-Nationalteam Vorbildliches. Erweckungserlebnis sollte die EM 1989 in Deutschland werden: Das Endspiel an der Bremer Brücke in Osnabrück war ausverkauft, das Fernsehen übertrug live. Danach gab es als Prämie das berühmte Kaffeeservice, was die damalige Spielführerin Neid aber gar nicht so unpassend fand: Immerhin endlich mal ein Präsent als Zeichen der Aufmerksamkeit.