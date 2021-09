Einst ein Symbol des Wandels, heute Zielscheibe für die Taliban. Die Spielerinnen der Fußballnationalmannschaft in Afghanistan fürchten um ihr Leben. Seitdem die radikal-islamische Miliz die Macht in Kabul vor mehr als zwei Wochen übernommen hat, leben die Frauen in Angst. Denn dass sie Fußball spielen, ist nach dem Gesetz der Scharia undenkbar.