"Ann-Katrin ist beim FC Chelsea gesetzt und man hat in den beiden Champions-League-Spielen gegen Wolfsburg ihre Klasse gesehen, als sie die Wolfsburgerinnen zur Verzweiflung gebracht hat. Da steht eine im Tor, die weiß, was sie will und weiß, was sie kann", lobte zuletzt wieder Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.