Bayern gegen Wolfsburg: Bühl und Brand - Duell auf den Außen

Klara Bühl (FC Bayern) und Jule Brand (VfL Wolfsburg) bilden die Flügelzange der Nationalmannschaft - und sind europaweit begehrt. Münchens Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann kennt beide, mit Bühl ist sie eng befreundet. "Klara ist besser, sie spielt bei uns", merkte die Dampfmacherin auf ZDF-Nachfrage in der digitalen Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern an, um dann einen ernsthaften Vergleich vorzunehmen: Die beiden seien "nicht komplett unterschiedlich" - für sie habe Bühl "den besseren Abschluss, den härteren Schuss", Brand sei "ein Ticken schneller".

Klara Bühl hatte Angebot vom FC Barcelona

Die Wolfsburgerin agiert trickreicher, sucht häufiger das Dribbling, ist aber nicht so effektiv: Die 22-Jährige steht in dieser Saison bei fünf Scorerpunkten (drei Tore/zwei Vorlagen), Bühl hingegen bei 13 (fünf/acht). Gerade erst hat Bundestrainer Christian Wück der Bayern-Stürmerin im "Kicker" bescheinigt:

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern in Leipzig einen verdienten 2:0-Erfolg. Mit dem Auswärtssieg ziehen die Wölfinnen in der Tabelle wieder mit Eintracht Frankfurt gleich.

Jule Brand könnte es zu Olympique Lyon ziehen

Bühl sagte: "Am Ende soll man auf sein Bauchgefühl vertrauen." Sie schien erleichtert, dass ihre Zukunft geklärt ist. Anders als bei Brand, bei der nur feststeht, dass sie ihren Vertrag in Wolfsburg nicht verlängert. Nach Berichten der "Sportbild" zieht es die Flügelspielerin zu Olympique Lyon, dem nächsten Gegner der Bayern im Champions-League-Viertelfinale (18. und 26. März). Sie wäre die vierte Deutsche bei den Französinnen, wo bereits Dzsenifer Marozsán, Laura Benkarth und Sara Däbritz spielen.

Klara Bühl: Häkeln als liebste Hobby

Während die Mitspielerinnen im Bus auf ihren Handys durch Instagram oder Tiktok scrollen oder Serien schauen, holt sie Nadel und Wolle hervor, um abzuschalten. Für die WM 2023 erstellte sie ein Maskottchen. Einen Koala, der unter dem Namen "Waru" in kurzer Zeit große Popularität erlangte. Bloß wirkte der Glücksbringer nicht. Auch Bühl und Brand rannten in Down Under gefühlt immer wieder in Einbahnstraßen. Offenkundig, dass beide ein harmonisches Umfeld brauchen, um ihr Spiel durchzubringen. Wem gelingt das am Freitag besser?