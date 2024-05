DFB unter Zugzwang: Frauen-Bundesliga soll vergrößert werden

Wer sagt denn, dass der FC Bayern diese Saison ganz ohne Titel geblieben ist? Die FCB-Fußballerinnen bekommen das, was in ihrem Verein stets der Anspruch ist: die Meisterschale. Am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga am Pfingstmontag erhalten die Münchnerinnen bei der TSG Hoffenheim im Dietmar-Hopp-Stadion die Trophäe. Seit dem 2:1-Sieg in Leverkusen standen die Münchnerinnen vorzeitig als erneute Meister fest