Frauen-Bundesliga: Fernduell um zweiten Platz

Die Vizemeisterschaft in der Frauen-Bundesliga ist zwar kein offizieller Titel, bleibt aber ein wertvolles Gut: Nur der Tabellenzweite zieht direkt in die zur neuen Saison auf 18 Teams erweiterte Women’s Champions League ein, der Dritte muss den Umweg über die Playoffs gehen.

Deshalb ist das Fernduell zwischen dem VfL Wolfsburg (48 Punkte/ 54:17 Tore) und Eintracht Frankfurt (47/ 66:22) die wichtigste Entscheidung am letzten Spieltag. Wolfsburg empfängt Bayer Leverkusen , Frankfurt tritt bei RB Leipzig an (beide Sonntag 14 Uhr).

Kampfansage von Eintracht-Trainer Arnautis

Das Duell Spitzenreiter gegen Schlusslicht ist ein einseitiges: Eintracht Frankfurt gewinnt in der Frauen-Bundesliga gegen Turbine Potsdam 9:0. Der Aufsteiger bleibt damit sieglos.

Gewaltiger Aderlass bei beiden Verfolgern

Der VfL Wolfsburg konnte am 21. Spieltag der Frauen-Bundesliga einen souveränen 4:0-Sieg bei Turbine Potsdam feiern und damit den zweiten Platz festigen.

Mögliches Ziel: Wolfsburg

Denn auch der Aderlass in der Autostadt ist gewaltig, wo gleich zehn Spielerinnen sich zur Abschiedszeremonie begeben: Torhüterin Anneke Borbe, Sveindis Jonsdottir und Lynn Wilms werden ihre Verträge nicht verlängern und genau wie Jule Brand, Merle Frohms, Kathrin Hendrich (alle Ziel unbekannt), Marina Hegering und Lisa Schmitz (beide 1. FC Köln), Kristin Demann und Tabea Sellner (beide Karriereende) den Verein verlassen.

Eintracht Frankfurt will sich neu aufstellen

Hier wie dort stößt die Investitionsbereitschaft an Grenzen. Der Werksverein am Mittellandkanal und der Lizenzverein der Mainmetropole wollen bei den rasant steigenden Aufwendungen nicht mehr um jeden Preis mithalten.

Umbruch sorgt für Unruhe

Der Umbruch ist also gewollt, sorgt allerdings für Unruhe – und Unsicherheit. Mit Ereleta Memeti (TSG Hoffenheim) und der schwer am Knie verletzten Torhüterin Sophie Winkler (SGS Essen) gibt es erst zwei Zugänge. Der kämpferische Trainer Arnautis ("Wir spielen den besten Fußball der Liga") steht mit der Technischen Direktorin Katharina Kiel vor einer schwierigen Kaderplanung.

Um Identifikationsfigur Laura Freigang muss eine neue, jüngere Formation gebaut werden. Vorstandschef Axel Hellmann bremste schon vor einem Jahr die Erwartungen, was die Opionen auf teure Verstärkungen angeht:

Wir sind der erlösstärkste Klub im deutschen Frauenfußball, können aber nicht die größten Investitionen in den Kader machen.

Kritik am Kurs beim VfL Wolfsburg

"Es lief ja immer irgendwie und man hat ja immer irgendwie Titel geholt. Dementsprechend hatte man vielleicht das Gefühl, man müsste nichts machen", sagte die 34-Jährige im NDR-Sportclub. Das sei dem Team in dieser Saison "ein bisschen zum Verhängnis geworden".

Zudem sprach sie den Standortnachteil an. "Die Generation ist so, dass ein bisschen Lifestyle auch wichtig für die jungen Spielerinnen ist. Und da muss man halt leider sagen, ist es mit der Stadt Wolfsburg schwierig."

Immerhin: Mit Stephan Lerch kehrt der frühere Erfolgscoach zurück. Insgesamt stehen beiden Topmannschaften so große Veränderungen an, dass die Vormachtstellung der Bayern in der bald auf 14 Teams vergrößerten Bundesliga wächst. Die Konkurrenz kämpft nur wieder um die Vizemeisterschaft.