Die Münchnerinnen spielten als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt zum Auftakt an Ajax Amsterdam gescheitert war. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele gesetzt. Die Auslosung steht am kommenden Montag (13 Uhr) in Nyon an. In der vergangenen Spielzeit waren die Bayern-Frauen im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert. "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir fantastischen Fußball gezeigt", kommentierte Trainer Alexander Straus den Erfolg.