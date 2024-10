Wolfsburg und Bayern: Lackmustest gegen Juve und Lyon

Juventus, im Vorjahr in der Qualifikation im Elfmeterschießen bei Eintracht Frankfurt gescheitert, gehört zu den großen Marken Italiens, die erst in den letzten Jahren die Investitionen in den Frauenfußball signifikant erhöht haben. Verstärkt ausländische Topspielerinnen finden den Weg in die Serie A femminile. Vize-Europameisterin Lina Magull wechselte vergangenen Winter vom FC Bayern zu Inter Mailand.