Champions League: Harter Wettbewerb für Wolfsburg und Bayern

"Einmal nicht dabei zu sein, hat in unserer Gruppe eine Riesengier kreiert", so Stroot gegenüber ZDFheute. Der deutsche Vizemeister und Pokalsieger kann den Startschuss in die Königsklasse beim italienischen Meister AS Rom am Dienstag folglich kaum erwarten. Am Mittwoch folgt der Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern mit dem Heimspiel gegen das englische Topteam Arsenal.