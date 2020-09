Was kommt noch für sie? Die EM ist auf 2022 verschoben, die WM 2023 findet in Australien und Neuseeland statt. Marozsán mag in Corona-Zeiten nicht mehr zu weit in der Ferne zu schweifen. "Wenn bei mir bis 2023 gesundheitlich alles in Ordnung ist, gibt es natürlich das Ziel noch einmal eine WM zu spielen. Ich werde dann fast schon 32 sein - aber warum nicht? Es ist der einzige Titel, der mir noch fehlt, aber ich mache mir bestimmt keinen Druck, den noch unbedingt gewinnen zu müssen." So spricht die kunstvolle Pragmatikerin.