Fußball: DFB-Frauen wollen gegen Österreich Wiedergutmachung

Popp und Hegering müssen noch passen

Schließlich warte im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstagabend (19 Uhr/ARD) in Hannover eine Kulisse von mehr als 40.000 Fans, betonte Hrubesch, und "das sollte Spaß machen" - auch wenn Kapitänin Popp erneut nicht zum Einsatz kommen wird.

Hrubesch: "Anderes Gesicht zeigen"

Mit dem Island-Warnschuss im Hinterkopf soll der Schwung für die Medaillenmission in Frankreich nun leicht verspätet aufgenommen werden. "Ich denke, wir haben nach der letzten Partie etwas gutzumachen. Es ist klar, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollen", betonte Hrubesch. Nachdem es beim 0:3 in Reykjavik die höchste Niederlage seit mehr als sechs Jahren gegeben hatte, hofft die DFB-Auswahl im letzten Test auf einen Mutmacher für das Olympia-Abenteuer.

Letztes Spiel auf deutschem Boden

Zumal es auch für Hrubesch persönlich eine besondere Partie wird. In der niedersächsischen Landeshauptstadt erlebt der 73-Jährige sein letztes Spiel als Frauen-Bundestrainer auf deutschem Boden, ehe er nach Olympia das Amt an Christian Wück (51) übergibt . Zuvor peilt er mit den DFB-Frauen bei den Sommerspielen eine Medaille an.

Ich hoffe, dass das neben dem Sportlichen ebenfalls in Erinnerung bleibt, wenn er an die Zeit zurückdenkt.

Beim olympischen Turnier startet die deutsche Auswahl am 25. Juli in Marseille gegen den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne.