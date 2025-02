Bundestrainer Christian Wück hat für die ersten beiden Länderspiele des Jahres überraschend England-Legionärin Rebecca Knaak nominiert. Erstmals nach langer Zeit steht die Abwehrspielerin von Manchester City im 23-köpfigen Aufgebot der deutschen Fußballerinnen für die Nations-League-Auftaktpartien in den Niederlanden am 21. Februar (20.45 Uhr/ARD) und in Nürnberg gegen Österreich am 25. Februar (18:15 Uhr/ZDF) . Die 28-Jährige ist bislang ohne Länderspieleinsatz.

Wück: "Knaak überzeugt mit ihrem linken Fuß"

Das DFB-Team trifft am kommenden Montag in Frankfurt (Main) zusammen, um sich auf die Partien im Rat Verlegh Stadion in Breda sowie vier Tage später im Nürnberger Max-Morlock-Stadion vorzubereiten. Weiterer Gegner in Gruppe 1 der Liga A ist am 8. April Außenseiter Schottland.