FC Bayern-Sportchefin Rech: Wir wollen in die großen Stadien

Die neueste Studie der Deloitte Football Money League untermauerte die bedeutende Rolle von Eintracht Frankfurt und Bayern München im internationalen Vergleich: Beide Vereine gehörten 2023/24 zu den 15 umsatzstärksten Klubs in Europa, wobei die Eintracht mit Gesamterlösen von sechs Millionen Euro (Platz 8) sogar mehr Einnahmen generiert als der FC Bayern mit 3,6 Millionen Euro (Platz 13).



Zum Vergleich: Champions-League-Titelverteidiger FC Barcelona, der nun im Viertelfinale auf den VfL Wolfsburg trifft, setzt hier mit 17,9 Millionen gleichauf mit dem FC Arsenal die Benchmark. Kumuliert erzielten die 15 Top-Vereine in Europa erstmals über 100 Millionen Euro Umsatz - also immer noch weniger als ein durchschnittlicher Männer-Bundesligist allein.