"Das Potenzial des Frauenfußballs ist grenzenlos, und wir glauben, dass wir auf dem besten Weg sind, den Frauenfußball in Höhen zu führen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren", so Keßler weiter. Jetzt sei es an der Zeit, aus dem auch mit der EM in England erzeugten Schwung Kapital zu schlagen, "jetzt ist es an der Zeit, sich zu engagieren - und zu investieren".