Frauen-Bundesliga: Kampf um Champions-League-Qualifikation

Noch heute spricht Ralf Zwanziger von "überragenden Erlebnissen", wenn der Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG Hoffenheim an das Gastspiel 2021 in der Champions League denkt. Erst das Qualifikationsturnier in Zürich, dann die Ausscheidungsspiele gegen den FC Rosengard, später die Gruppenphase gegen den FC Arsenal oder FC Barcelona:

Eintracht Frankfurt will auftreten wie in einem Finale

Nur der Dritte kommt in die Qualifikation zur Champions League, muss danach aber noch zwei Runden bis zum Einzug in die Gruppenphase überstehen. Drei Spieltage vor Schluss liegt Frankfurt (35 Punkte) einen Punkt vor Hoffenheim (34). Beide haben sich wiederholt Patzer geleistet, der (Punkte-)Abstand zu den Topteams VfL Wolfsburg (44) und FC Bayern (51) ist wegen der mangelnden Konstanz gewachsen.

Zwei Mal in Folge schnappte sich die Eintracht zuletzt Rang drei. "Es ist kein Finale", sagt Frankfurts Trainer Niko Arnautis, "aber wir wollen so auftreten, als sei es eines". Bei der Eintracht macht die Chefetage um Vorstandssprecher Axel Hellmann keinen Hehl daraus, dass Männer wie Frauen international spielen sollen. Arnautis kennt die Erwartungshaltung seiner Vorgesetzten, die das drittgrößte Budget der Frauen-Bundesliga freigeben.

TSG Hoffenheim wünscht sich mehr Zuspruch

Immerhin: Mehr als 3.000 Tickets sind für die Partie gegen den designierten Meister FC Bayern am letzten Spieltag (20. Mai) verkauft. Die TSG hatte sogar den Umzug in die Arena in Sinsheim erwogen, dann aber aus organisatorischen Gründen verworfen, weil am Pfingstwochenende auch die Männer des FC Bayern im Kraichgau gastieren.