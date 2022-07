Und so teilt Harder in den sozialen Netwerken schon mal Videos, in denen sie ein flottes Tänzchen in kurzer Hose in der Kabine hinlegt. Doch sie verschweigt auch nicht die Schattenseiten: "Manchmal gibt es auch harte Sachen mit dem Druck, mit den Erwartungen. Es ist nicht immer nur ein Tanz auf Rosen. Ich habe einen Sportpsychologen, seit ich 19 Jahre alt bin. Das hat mir in meiner Karriere geholfen“, hat sie gerade in einem Podcast verraten.