Im Grunde geht es ja allen so wie Lauren Hemp. Sie spiele zwar bei Manchester City und habe schon in einigen großen Stadien gespielt, sagte die 21-Jährige in einer der vielen Talkrunden vor der Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli), aber trotzdem kann es die englische Nationalspielerin "kaum erwarten, dass wir uns vor der Menge im Old Trafford aufwärmen".