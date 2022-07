In einem Werbespot hat Melanie Leupolz vor der WM 2019 in Frankreich acht Finger gezeigt, um zu demonstrieren, wie oft Deutschland schon Europameister bei den Frauen geworden ist. Doch die Zeiten, in denen die EM-Trophäe wie selbstverständlich in die Hände deutscher Fußballerinnen wandert, sind inzwischen vorbei. Wer kommt bei der 13. Frauen-EM in England (6. bis bis 31. Juli) für den Titel infrage? [Das sollten Sie zur EM in England wissen]