Fußball-EM 2025: Machbare, aber tückische Gruppe für DFB-Elf

Wück ist das auch deshalb egal, "weil wir erstmal gut starten müssen". Eine kluge Lehre aus der WM 2023, als alle die Vorrunde mit Marokko, Kolumbien und Südkorea mächtig unterschätzt hatten. Auch Sportdirektorin Nia Künzer, beim Desaster in Down Under noch nicht in der Verantwortung, formulierte deshalb eher kleinlaut: "Wir gehen an jedes Spiel mit Demut und Respekt." Das dürfte in einem ausgeglichenen EM-Feld mit 16 Teams die richtige Haltung sein.