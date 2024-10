DFB-Frauen: Umbruch in der Defensive bei Wück-Debüt

Denn der Umbruch in der Defensive ist deutlich größer als in der Offensive. Vorne fällt auf lange Sicht mit Alexandra Popp, die gegen Australien in Duisburg (Montag, 18.10 Uhr, live im ZDF ihr Abschiedsspiel bestreitet , nur eine Kraft weg. Hinten aber sind es gleich drei: Marina Hegering reichte ihren Rücktritt ein, Bibiane Schulze Solano riss sich das Kreuzband, und Kathrin Hendrich bat um eine Pause.