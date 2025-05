Lena Oberdorf darf nach Kreuzbandriss auf EM-Teilnahme hoffen

Oberdorf soll am DFB-Training teilnehmen

Im Rahmen der Begegnungen am 30. Mai gegen die Niederlande und am 3. Juni in Österreich werde die 23-Jährige nach ihrem Kreuzbandriss sowohl am Mannschaftstraining teilnehmen als auch individuell trainieren, erklärte Bundestrainer Christian Wück. Das tat sie zuletzt auch schon beim Doublegewinner in München, bestritt aber kein Spiel.