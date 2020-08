Anja Mittag im Nationaltrikot.

Quelle: dpa

Durch den Zweitliga-Aufstieg der RB-Frauen sind beide Teams bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Nach Mittags letztem Endspiel steht im spanischen San Sebastian das Champions-League-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon am Sonntag an. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin hat selbst 2016/2017 das VfL-Trikot getragen – und mit Turbine Potsdam 2010 im spanischen Getafe gegen Lyon die weibliche Königsklasse gewonnen, obwohl sie im Elfmeterschießen scheiterte.



Zuletzt sicherte sich das Olympique-Ensemble mit der deutschen Spielmacherin Dzsenifer Marozsan vier Mal in Folge die Trophäe. Dennoch glaubt Mittag an die Chance ihres Ex-Vereins. "Lyon spielt seit Jahren auf ganz hohem Niveau und ist gespickt mit Weltklasse-Spielerinnen. Die Mannschaft kennt die Situation, Finalspiele zu bestreiten, wie kein anderes Team. Aber trotzdem sehe ich Chancen für den VfL, denn Lyon mag es nicht, wenn sie hoch angelaufen und im Spielaufbau gestört werden", sagt Mittag gegenüber ZDFheute.