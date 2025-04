Wück: "Anspruch ist es, bis zum Ende in der Schweiz zu bleiben"

Zweifel am Potenzial seiner Fußballerinnen will Bundestrainer Christian Wück nicht dulden.

Den Titel will Christian Wück nicht explizit als Ziel ausrufen. Dennoch hat der Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im aktuellen sportstudio mit Blickrichtung für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) betont:

Unser Anspruch ist es, in die Schweiz zu fahren, nicht nur um mitzuspielen, sondern bis zum Ende zu bleiben.

2013 gewannen die DFB-Frauen ihren letzten großen Titel. Im Sommer steht die EM 2025 an. Bundestrainer Christian Wück erklärt, wie er bis dahin den Umbruch in seinem Team vollziehen will.

19.04.2025 | 17:20 min