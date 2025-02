4:1 gegen Österreich: Zu viele Wackelkontakte der DFB-Frauen

Es war die akustische Untermalung für das, was vor allem Bundestrainer Christian Wück an ehemaliger Wirkungsstätte wahrgenommen hatte. Einerseits energetische Schübe, andererseits unerklärliche Aussetzer. Auch sein Ensemble schien eine Halbzeit lang von jeder Stromzufuhr abgeschnitten.

Für die EM in der Schweiz reicht das noch nicht

"Wir haben am Ende verdient gewonnen, aber wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Da war ich überhaupt nicht zufrieden", sagte Wück in der angrenzenden Turnhalle bei der Pressekonferenz. Seine Forderung:

In der Nations League treffen die DFB-Frauen in Nürnberg auf Österreich.

Laura Freigang bleibt in der Kabine

Der schon bei der U17-Nationalmannschaft oft mit einem glücklichen Händchen gesegnete Coach brachte am Dienstagabend die siegbringenden Impulse von der Bank. Mit Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (83.) drehten drei Einwechselspielerinnen eine Partie, in der das deutsche Nationalteam durch Annabel Schasching früh in Rückstand geraten war (3.), ehe Laura Freigang in ihrer einzigen auffälligen Szene den Ausgleich markierte (39.).