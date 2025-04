Nations League DFB-Frauen: Gegen Schottinnen EM-Form finden

Am Freitag (ab 20:15 Uhr live im ZDF) und im Rückspiel am Dienstag in Wolfsburg (17:45 Uhr/ARD und KiKa) muss die Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn daher im EM-Casting "den DFB-Schalter" umlegen. "Wir wollen unsere eigene Identität auf dem Platz haben", sagt Wück.