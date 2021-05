Die unersättlichen Pokal-Königinnen geben ihre Lieblingstrophäe auch in Unterzahl nicht her: Der VfL Wolfsburg hat nach einem dramatischen Finale zum siebten Mal in Folge den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt mühte sich der Favorit zu einem 1:0 (0:0) nach Verlängerung und ist nach Triumph Nummer acht nur noch einen Titelgewinn vom Rekord der Frankfurterinnen entfernt.