Die Fußball-Bundesliga der Frauen lechzt nach frischem Wind

Die Signale in der FCB-Führungsetage stehen auf Angriff. Sportdirektorin Bianca Rech will zeitnah die Straus-Nachfolge bekanntgeben - und es soll dann bitte in der Champions League weiter als nur bis ins Viertelfinale gehen. Der scheidende Coach gab am Sonntag selbst grinsend zu, das internationale Abschneiden sei "ein little bit scheiße" gewesen.