Noch keine Planungssicherheit für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team: Die deutsche Fußball-Nationalelf der Frauen hat es im WM-Qualifikationsspiel in Serbien mit einer 2:3 (0:1)-Niederlage verpasst, sich vorzeitig das Ticket für die Endrunde 2023 zu sichern. Trotz des Rückschlags haben die DFB-Frauen vor den abschließenden Partien im September in der Türkei und in Bulgarien noch drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Serbien. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Turnier in Australien und Neuseeland, der Zweite muss in die Playoffs.