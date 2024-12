Nach Test gegen Italien: Noch Luft nach oben bei DFB-Frauen

Vielleicht muss es Anfang Dezember so sein, dass nach Fußball-Länderspielen am Ende ein "Last Christmas" aus den Lautsprechern scheppert. Der Ohrwurm der Popgruppe Wham lief noch im Ruhrstadion von Bochum, als Bundestrainer Christian Wück für die deutschen Fußballerinnen bereits seinen Wunschzettel formulierte: "Vorne die Dinger reinmachen, hinten cleverer spielen!"