Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf ist eine Woche vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die 21-Jährige absolvierte am Sonntag in Wyong erste Sprint- und Passübungen. Die Hoffnung steigt, dass sie im ersten Gruppenspiel gegen Marokko am Montag in einer Woche in Melbourne (10.30 Uhr MESZ/live ZDF) auflaufen kann.



Weiterhin nicht auf dem Rasen steht Abwehrchefin Marina Hegering, die an einer Fersenprellung laboriert und sich nur auf dem Fitnessrad abseits des Mannschaftstrainings betätigte.