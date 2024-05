Deutschland unterliegt: Fußball-WM der Frauen in Brasilien

In Brasilien wird der Siegerpokal der Frauen-WM 2027 übergeben werden.

Deutschland ist bei der Vergabe der Fußball-WM der Frauen leer ausgegangen. Die gemeinsame Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden unterlag bei der Vergabe durch den Kongress des Weltverbands FIFA in Bangkok Brasilien.

78 der 197 gültigen Stimmen für Deutschland

Nur 78 der 207 stimmberechtigten Mitglieder stimmten für das Turnier in Europa, Brasilien erhielt 119 Stimmen. Lediglich 197 Stimmen waren gültig. Deutschland war zuletzt 2011 Ausrichter der WM der Frauen.

Wir werden in Brasilien die beste WM aller Zeiten erleben.

Gespielt werden sollte in drei Jahren länderübergreifend in insgesamt bis zu 13 Städten. Alle vorgesehenen deutschen Spielorte liegen im Westen: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln.

Frauen-WM zum ersten Mal in Brasilien

Laut FIFA-Evaluationsbericht sollte Amsterdam der Ort des Eröffnungsspiels werden, in Dortmund sollte das Finale steigen. Stattdessen richtet nun der brasilianische Verband erstmals in der Geschichte des Weltfußballs eine WM der Frauen in Südamerika aus. Brasiliens Verbandschef Ednaldo Rodrigues sprach von einem "Sieg für den Frauenfußball".