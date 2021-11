Der Wohlfühlfaktor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist dieser Tage definitiv hoch. Die Fußballerinnen sind froh, zum Jahresende noch mal in einem angenehm temperierten Ambiente Sonne tanken zu können. Lena Oberdorf berichtete aus dem Teamhotel in Faro frohgelaunt, wie viel Vergnügen am Vormittag ein Spaziergang am Strand der portugiesischen Küste allen bereitet hätte. Dass es allerdings kein leichtes Unterfangen ist, den härtesten Widersacher Portugal im WM-Qualifikationsspiel (Dienstag 19 Uhr/livestream zdf.de) zu bezwingen, ist auch allen bewusst.