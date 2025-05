"World Sevens Football": Neues Format im Frauenfußball

Am Ende tanzten die Spielerinnen des FC Bayern in einer Polonaise über den Rasen im Stadion in Estoril und sangen "Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse." Die Spielerinnen von Manchester United, dem unterlegenen Finalgegner, schlossen sich einfach an und tanzten mit. Der Himmel dämmerte am Freitagabend, als die Bayern das erste Finale des neuen Turniers "World Sevens Football" 2:1 gewannen.