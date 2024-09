Freiburgs Kapitän: Christian Günter - gegen alle Widerstände

Der Coach rochiert, Günter bleibt

"Spielweise passt zu unseren Stärken"

Auch in anderen Mannschaftsteilen traf Schuster mutige Entscheidungen. Eigengewächs Max Rosenfelder (21) ist in der Innenverteidigung gesetzt. Derweil hat Nicolas Höfler (34) seinen Stammplatz in der Mittelfeldzentrale an Patrick Osterhage (24) verloren.