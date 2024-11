DFB-Frauen: Laura Freigang hofft auf "größere Rolle"

Freigang, die in der Vergangenheit beim DFB oft nur sporadisch eingesetzte Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt , führt mit zehn Treffern die Torjägerliste der Frauen-Bundesliga an. In der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sie bislang in 32 Partien zwölf Tore erzielt. Dennoch haftet der Offensivspielerin der Makel an, sich bislang keine zentrale Rolle in der DFB-Auswahl erarbeitet zu haben. Das möchte Freigang unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück ändern.