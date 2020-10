31 Jahre lang spielt der Halbstürmer für den 1. FC Kaiserslautern, obwohl ihn Trainer Helenio Herrera 1951 mit der stolzen Summe von 225.000 D-Mark zu Atlético nach Madrid locken will. Aber der Fritz bleibt "selbstverständlich" in Deutschland, auch wegen der tiefen Verbundenheit mit Sepp Herberger, der ihn 1940 in die Nationalmannschaft geholt hat. Der "Chef" und sein Lieblingsschüler – die gemeinsame Aufbauarbeit mündet im sensationellen WM-Triumph beim 3:2, mit zwei Treffern vom "Boss" Helmut Rahn, gegen die mehr als vier Jahre unbesiegten Ungarn.