Seufert: Die öffentliche Beurteilung der Spieler gleicht oft Himmelfahrtskommandos. Entweder jemand wird in den Himmel gehoben oder als verzichtbar abgestempelt. Für die Spieler ist es schwer, ihren persönlichen Anteil an der Mannschaftsleistung selbst einzuschätzen. Dass ein Ersatzspieler vielleicht in jedem Training hundert Prozent gibt und die anderen dadurch erst so herausfordert, dass sie in der Startelf stehen können, sieht niemand.