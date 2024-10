Jugendfußball: Mit STOPP-Konzept gegen Gewaltausbrüche

Einen Grund für diese Entwicklung sieht Vester in den Erfahrungen während der Corona-Pandemie, die Jugendliche stärker beeinflusst hätten als Erwachsene. "Was das soziale Miteinander angeht, sind durch die Pandemie die Defizite nochmal größer geworden. In der Zeit hat jeder mehr an sich gedacht und weniger an die Gemeinschaft", sagt Vester.