Die Trophäe für den besten Torjäger Europas geht in diesem Jahr an Robert Lewandowski. Lewandowski nahm die Auszeichnung, die seit 1968 vergeben wird, zum ersten Mal in seiner Karriere entgegen. "Ich bin sehr stolz", sagte der Angreifer vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, als er die Trophäe im Klubmuseum in der Allianz Arena erhalten hatte.