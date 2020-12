"Trotz all des Leids, das sie erfahren hat, ist sie so ein positiver Mensch geblieben. Sie sagt, dass sie Menschen liebt", berichtete der Nationalspieler. Das sei nach dem, was Frau Friedländer durchlebt habe, eigentlich unvorstellbar. "Sie hatte sogar ihren Judenstern mitgebracht. Das sind Momente, da erstarrst du förmlich", so Goretzka.